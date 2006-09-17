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Гвардиола про слова Клоппа о лучшей команде мира: «Вау. Время покорять вселенную?»

Теги премьер-лига Украина Шахтер Фернандиньо Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Лига чемпионов травмы Пеп Гвардиола Джон Стоунз Филип Фоден Футбол

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против «Шахтера».

«Мои команды уже много, очень много раз играли против «Шахтера». Всегда здорово возвращаться сюда.

У меня нет комментариев на тему того, что эксперты сказали [о поражении от «Норвича»]. Это их мнение.

Фоден подхватил какой-то вирус, у него проблемы с желудком. Поэтому он не сможет сыграть против «Шахтера». Думаю, он будет готов к следующему матчу. Стоунз получил мышечное повреждение сегодня утром. Он пропустит 4 или 5 недель.

Играть с одним номинальным центральным защитником – это невероятный вызов для нас. Мы не будем жаловаться из-за того, что кто-то не может сыграть. Мы можем попробовать Фернандиньо в этой роли.

Футбол не о том, как ты справляешься с вызовами в успешное и хорошее время. Гораздо важнее то, как команде удастся справиться с непростым периодом. Мы выиграли семь титулов, и никто не дарил их нам. Мы заработали их сами. Я готов к вызову. Мне нравится эта ситуация.

Клопп сказал, что «Ман Сити» – лучшая команда мира? Он про эту планету? Вау. Время покорять вселенную?» – сказал Гвардиола. 

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