Гвардиола про слова Клоппа о лучшей команде мира: «Вау. Время покорять вселенную?»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против .

«Мои команды уже много, очень много раз играли против «Шахтера». Всегда здорово возвращаться сюда.

У меня нет комментариев на тему того, что эксперты сказали [о поражении от «Норвича»]. Это их мнение.

Фоден подхватил какой-то вирус, у него проблемы с желудком. Поэтому он не сможет сыграть против «Шахтера». Думаю, он будет готов к следующему матчу. Стоунз получил мышечное повреждение сегодня утром. Он пропустит 4 или 5 недель.

Играть с одним номинальным центральным защитником – это невероятный вызов для нас. Мы не будем жаловаться из-за того, что кто-то не может сыграть. Мы можем попробовать в этой роли.

Футбол не о том, как ты справляешься с вызовами в успешное и хорошее время. Гораздо важнее то, как команде удастся справиться с непростым периодом. Мы выиграли семь титулов, и никто не дарил их нам. Мы заработали их сами. Я готов к вызову. Мне нравится эта ситуация.

Клопп сказал, что – лучшая команда мира? Он про эту планету? Вау. Время покорять вселенную?» – сказал Гвардиола.