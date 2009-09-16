Мелкадзе о том, почему он не забивает: «Психологический барьер»

Нападающий «Тамбова» Георгий Мелкадзе, права на которого принадлежат «Спартаку», ответил на вопросы болельщиков.
— Почему не получается в «Спартаке»?
— Можно много чего говорить, но проблема в моей голове, мне кажется.
— Ты стараешься на поле, но толку мало. Надо прибавлять.
— Согласен, на одном старании далеко не уедешь.
— Планируешь вернуться в «Спартак» сильнее?
— Да!
— Ты не забил ни одного гола в официальных матчах, с чем это связано?
— Психологический барьер.
— Какой твой худший матч в карьере?
— «Спартак» – «Енисей» (2:0) в прошлом сезоне, – написал Мелкадзе в сторис в инстаграме.