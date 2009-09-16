Филиппе Коутиньо: «Бавария» больше предыдущих клубов похожа на семью»

Полузащитник «Баварии» оценил атмосферу в немецком клубе.

«С каждым днем здесь я чувствую себя все лучше, я счастлив. «Бавария» больше моих предыдущих клубов похожа на семью.

В тоже была хорошая атмосфера, но здесь даже лучше.

Тиаго [Алькантара] говорит по-португальски, он очень помог мне в первые дни, особенно в плане общения.

Немецкий язык очень сложный! Но я поставил себе цель немного подучить его. Некоторые сотрудники клуба также говорят по-португальски, что облегчает мне жизнь», – сказал Коутиньо в интервью Sky Sport Germany.

Бразилец арендован мюнхенцами у «Барселоны».