Реклама 18+
Реклама 18+

Филиппе Коутиньо: «Бавария» больше предыдущих клубов похожа на семью»

Теги Бавария Ливерпуль бундеслига Германия Барселона Филиппе Коутиньо Тиаго Алькантара Футбол

Полузащитник «Баварии» Филиппе Коутиньо оценил атмосферу в немецком клубе.

«С каждым днем здесь я чувствую себя все лучше, я счастлив. «Бавария» больше моих предыдущих клубов похожа на семью.

В «Ливерпуле» тоже была хорошая атмосфера, но здесь даже лучше. 

Тиаго [Алькантара] говорит по-португальски, он очень помог мне в первые дни, особенно в плане общения.

Немецкий язык очень сложный! Но я поставил себе цель немного подучить его. Некоторые сотрудники клуба также говорят по-португальски, что облегчает мне жизнь», – сказал Коутиньо в интервью Sky Sport Germany.

Бразилец арендован мюнхенцами у «Барселоны».

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+