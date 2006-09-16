Сергей Семак: «Караваеву нужно время на адаптацию. У него есть шансы заиграть в «Зените»

Главный тренер Сергей Семак высказался о предстоящей встрече с «Лионом» в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Кто не прилетел в Лион? Когда ждать ?

– Все, кроме . Надеюсь, он скоро начнет работу в общей группе.

– Завтра у Сильвиньо первый матч в Лиге чемпионов в качестве тренера. Это плюс для ?

– Нет, этим нельзя пользоваться. Все когда-то начинают. Команда хорошая, молодая, играет дома. Естественно, все хотят побеждать.

– «Лион» редко выигрывает дома. Это плюс?

– Я всегда с удовольствием возвращаюсь во Францию, мне тут очень нравится. Слишком мало матчей сыграно в этом сезоне, чтобы говорить, что они мало побеждают дома. Думаю, дальше они будут подниматься выше.

– Две победы над несколько лет назад придают уверенности?

– Никакой связи нет, новый турнир. Нас ждет интересный и сложный матч. Группа ровная во всех аспектах. Проводить параллели невозможно.

– «Лион» много забивает из-за штрафной уже второй сезон. «Зенит» в прошлом сезоне много пропускал после таких ударов, да и от Тулы пропустил из-за штрафной, хоть и со стандарта. Это проблема именно в игре с ?

– Против Тулы удар наносился с 16 метров – вряд ли его можно было назвать дальним. Было достаточно несложно забить.

В «Лионе» есть игроки, умеющие бить с дистанции. Нам нужно насыщать среднюю зону, чтобы допускать как можно меньше ударов со средней дистанции. Другого выхода нет.

– Пришел Караваев. Сейчас в сборную вызывают его, а не Смольникова. Кто основной в «Зените»?

– Шансы заиграть у него есть. У нас два хороших игрока на одну позицию, хорошая конкуренция. Славе надо время на адаптацию. Кто будет сильнее, тот и будет играть.

– Имеет значение, кто будет играть, Денайер или Марсело?

– Знаем, что Денайер восстановился. Думаю, он будет играть вместе с Андерсеном. Это очень хорошие защитники. Проблемы в качественных исполнителях у «Лиона» нет, – сказал Семак.

Матч «Лион» – «Зенит» пройдет во Франции 17 сентября, начало – в 19:55.