ЦСКА подтвердил травмы бедра у Гогуа и Шарлии. Матч с «Лудогорцем» через 3 дня

сообщил о характере повреждений защитников Звонимира Шарлии и , травмировавшихся в матче 9-го тура РПЛ с «Тамбовом» (2:0).

У Шарлии диагностирована травма мягких тканей передней поверхности правого бедра, у Гогуа — повреждение одной из приводящих мышц правого бедра.

О сроках восстановления футболистов клуб сообщит позднее.

19 сентября ЦСКА проведет матч группового этапа против «Лудогорца», начало – в 22:00.

ЦСКА 84 минуты не мог забить «Тамбову». Потом вышел Бистрович и первым же касанием положил бомбу с 30 метров