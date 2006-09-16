ЦСКА подтвердил травмы бедра у Гогуа и Шарлии. Матч с «Лудогорцем» через 3 дня

ЦСКА сообщил о характере повреждений защитников Звонимира Шарлии и Седрика Гогуа, травмировавшихся в матче 9-го тура РПЛ с «Тамбовом» (2:0).
У Шарлии диагностирована травма мягких тканей передней поверхности правого бедра, у Гогуа — повреждение одной из приводящих мышц правого бедра.
О сроках восстановления футболистов клуб сообщит позднее.
19 сентября ЦСКА проведет матч группового этапа Лиги Европы против «Лудогорца», начало – в 22:00.
ЦСКА 84 минуты не мог забить «Тамбову». Потом вышел Бистрович и первым же касанием положил бомбу с 30 метров