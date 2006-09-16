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ЦСКА подтвердил травмы бедра у Гогуа и Шарлии. Матч с «Лудогорцем» через 3 дня

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Лига Европы травмы Лудогорец Седрик Гогуа Звонимир Шарлия Футбол

ЦСКА сообщил о характере повреждений защитников Звонимира Шарлии и Седрика Гогуа, травмировавшихся в матче 9-го тура РПЛ с «Тамбовом» (2:0).

У Шарлии диагностирована травма мягких тканей передней поверхности правого бедра, у Гогуа — повреждение одной из приводящих мышц правого бедра.

О сроках восстановления футболистов клуб сообщит позднее.

19 сентября ЦСКА проведет матч группового этапа Лиги Европы против «Лудогорца», начало – в 22:00.

ЦСКА 84 минуты не мог забить «Тамбову». Потом вышел Бистрович и первым же касанием положил бомбу с 30 метров

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