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Гвардиола после 5 туров: «Поздравляю, «Ливерпуль». Ты чемпион»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Футбол

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола после поражения от «Норвича» (2:3) в матче АПЛ отшутился по поводу лидерства «Ливерпуля» с 5-очковым отрывом.

«Поздравляю, «Ливерпуль». Ты чемпион… Сейчас сентябрь, и что? Мы оправимся, потренируемся и вновь выйдем на поле.

Мы потеряли пять очков. С «Тоттенхэмом» (2:2) мы играли нереально круто. Сейчас нам нужно точно знать, что делать дальше», – сказал Гвардиола.

Пеп Гвардиола: «Нельзя ждать, что «Ман Сити» будет постоянно побеждать или набирать 100 очков» 

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