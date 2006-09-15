Гвардиола после 5 туров: «Поздравляю, «Ливерпуль». Ты чемпион»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола после поражения от «Норвича» (2:3) в матче АПЛ отшутился по поводу лидерства с 5-очковым отрывом.

«Поздравляю, «Ливерпуль». Ты чемпион… Сейчас сентябрь, и что? Мы оправимся, потренируемся и вновь выйдем на поле.

Мы потеряли пять очков. С «Тоттенхэмом» (2:2) мы играли нереально круто. Сейчас нам нужно точно знать, что делать дальше», – сказал Гвардиола.

Пеп Гвардиола: «Нельзя ждать, что «Ман Сити» будет постоянно побеждать или набирать 100 очков»