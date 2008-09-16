Сергей Семак: «Зенит» не меньше других команд страдает от судейских ошибок»

Главный тренер Сергей Семак поделился мнением о работе системы видеопомощи арбитрам (VAR) в РПЛ.

– Что поможет нашим судьям ошибаться не так часто, как это было на старте сезона?

– Чем быстрее VAR появится в каждом матче, тем будет лучше. Тогда условия будут одинаковые для всех.

Во многих чемпионатах его уже давно ввели, и это абсолютно оправдано. Честно говоря, кроме этого, я не вижу других способов серьезно что-то улучшить.

Конечно, нужно работать, чтобы одинаково моменты трактовались, проводить семинары. Но это и так все прекрасно знают.

Что же касается реальной помощи, то мы видим ее от введения VAR. В тех матчах, где он был, мы видим минимальное количество ошибок.

И практически не бывает ошибок, которые влияют напрямую на результат игры. Ну это же здорово.

– При этом достаточно распространено в народе мнение, что судьи как раз помогают «Зениту»…

– Чем громогласно заявлять, надо хотя бы статистику прошлого сезона посмотреть. Я считаю, что мы не меньше, чем другие команды, страдали от судейских ошибок и в прошлом сезоне, и в этом. Ни в чем не вижу разницы.

Те люди, кто более-менее разбирается в футболе, могут проанализировать и посмотреть. А те, кому «Зенит» как кость в горле – тут что ни делай, все равно будет плохо, – сказал Семак.