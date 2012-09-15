Александр Григорян: «Вы поймите, мы же «Тамбов», а не ЦСКА. У нас очень скудный ресурс, мы неинтересны арбитру»

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян высказался о работе судей после поражения в матче 9-го тура РПЛ против (0:2).

На матче работала бригада арбитров во главе с .

«Очень ровная игра была до нашего удаления. Ну а после — уже, естественно, комментировать нечего. Хотя мы и в меньшинстве выглядели достойно, но до 70-й минуты была абсолютно равная игра. Преимуществом никто не владел.

Мы же должны понимать, что играет ЦСКА и играет . Конечно, опытный арбитр ждет ошибку у «Тамбова». Это естественно. Просто об этих вещах никто не говорит. Сегодня, пожалуй, можно будет и ответить на этот вопрос. Мы можем как угодно назвать вот эту часть тела (показывает на плечо — прим). Там не было никакого эпизода, который нес опасность нашим воротам, и мяч попал в предплечье случайно.

Ну хорошо, бог с ним. А вот что касается удаления Чуперки, с моей точки зрения, он был одним из лучших на поле до этого эпизода. Естественно, я опять скажу об этом. Я неоднократно слышал от игроков ЦСКА оскорбления в адрес арбитра. Но он их не слышал.

Не прав был арбитр, удалив Чуперку? Абсолютно прав. Мы же «Тамбов», вы поймите, мы не ЦСКА. У нас очень скудный ресурс. Мы неинтересны арбитру. Поэтому все претензии исключительно к нам и к Чуперке.

Здесь нужно говорить не о том, что двойные стандарты, а о том, что наши футболисты понимают, что мы находимся в особом положении по многим параметрам. Поэтому и выдержку нужно сохранять», — сказал Григорян.

Григорян о матче с ЦСКА: «Не уверен, что буду пересматривать это говно. Не увидел, в чем они нас превзошли»