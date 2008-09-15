Флорентино Перес: «Реал» был 13-м в рейтинге УЕФА, когда я вернулся в 2009-м. Теперь все изменилось»

Президент Флорентино Перес во время выступления на Генеральной ассамблее мадридского клуба подвел итоги последних сезонов.

«Нам нужно вернуть чувство голода, которое сыграло важную роль в победном цикле в последние 9 сезонов. Мы знаем, чего добились, это заслуживает уважения. Клуб достиг такого с Зиданом и этими футболистами.

Когда я вернулся в 2009 году [на пост президента «Реала»], мы были 13-м клубом в рейтинге УЕФА. Теперь все изменилось. Это неоспоримые данные. Мы должны гордиться.

Теперь нам надо восстановить конкурентоспособность. Мы приложили огромные усилия, чтобы перестроить состав, в котором выступает действующий обладатель награды The Best и «Золотого мяча» . Одиннадцать игроков «Реала» – кандидаты в символическую по версии ФИФА», – сказал Перес.