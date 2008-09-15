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Флорентино Перес: «Реал» был 13-м в рейтинге УЕФА, когда я вернулся в 2009-м. Теперь все изменилось»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Зинедин Зидан Лука Модрич Флорентино Перес Футбол

Президент «Реала» Флорентино Перес во время выступления на Генеральной ассамблее мадридского клуба подвел итоги последних сезонов.  

«Нам нужно вернуть чувство голода, которое сыграло важную роль в победном цикле в последние 9 сезонов. Мы знаем, чего добились, это заслуживает уважения. Клуб достиг такого с Зиданом и этими футболистами. 

Когда я вернулся в 2009 году [на пост президента «Реала»], мы были 13-м клубом в рейтинге УЕФА. Теперь все изменилось. Это неоспоримые данные. Мы должны гордиться. 

Теперь нам надо восстановить конкурентоспособность. Мы приложили огромные усилия, чтобы перестроить состав, в котором выступает действующий обладатель награды The Best и «Золотого мяча» Лука Модрич. Одиннадцать игроков «Реала» – кандидаты в символическую по версии ФИФА», – сказал Перес.

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