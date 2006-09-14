Ультрас «ПСЖ» – Неймару: «Твой путь искупления будет очень долгим»

Члены группировки ультрас «ПСЖ» выступили с заявлением относительно форварда команды .

«В футбольном смысле Неймар является одним из величайших игроков своего поколения, но это далеко не самое важное для нас сегодня. Мы упрекаем его в том, что он несколько раз неуважительно отнесся к нашему клубу.

Он пытался всеми способами перебраться в «Барселону», в стан одного из наших основных европейских соперников, оставив свое окружение говорить за него... За исключением тех случаев, когда речь идет о обсуждении его лучших воспоминаний!

В то время, как игрок не сделал публичного заявления, не говоря уже об извинениях, он скоро вернется на поле нашего «Парк де . Мы более чем скептически относимся к тому, что Неймар проведет еще один сезон в нашей футболке.

Вираж , в котором собраны самые лояльные сторонники клуба, обязан показать, что его действия не могут остаться без последствий. Поэтому мы приглашаем всех парижских фанатов, которые в тот или иной момент почувствовали себя обиженными, показать Неймару, что он больше не имеет права совершать ошибки и что его путь искупления будет долгим... очень долгим», – говорится в заявлении.

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