Леонид Калошин: «С 1 марта VAR будет работать на всех матчах. Делаем все, чтобы судьи были готовы»

Руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин рассказал о подготовке судей к использованию видеоповторов.

«Мы три дня занимались практическими занятиями на футбольном поле, где игроки моделировали игровые ситуации. Это не было для нас в новинку. Мы это уже проходили.

Сейчас готовится следующая группа судей. В общей сложности принимало участие 27 арбитров в разных качествах. Хороший тренинг получился. Как один из этапов для того, чтобы подойти к более сложным этапам.

С 1 марта по плану VAR у нас будет работать на всех матчах. Мы делаем все, что от нас зависит, чтобы все были готовы. Много теоретических и практических занятий. Тренажеры, матчи — все это предстоит пройти за оставшиеся 5,5 месяцев.

Со следующей группой скоро тоже начнется подготовка в течение ближайших недель. Она будет начинать с нуля. Посмотрим, кто сможет преодолеть все испытания к 1 марта», — сказал Калошин.