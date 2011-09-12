Лионель Месси: «Не знаю, все ли сделала «Барса» для возвращения Неймара»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал несостоявшийся трансфер форварда «ПСЖ» Неймара в каталонскую команду.

«Я был бы очень рад, если бы Неймар перешел к нам. Откровенно говоря, я не знаю, все ли возможное сделала «Барселона» для его возвращения, но вести переговоры с «ПСЖ» действительно трудно.

В спортивном плане Неймар один из лучших в мире. С ним клуб бы сделал шаг вперед и в плане имиджа, и спонсоров.

Мы никогда не просили клуб подписать Неймара, а просто делились своим мнением. Выдвигал ли я какие-либо требования? Есть доказательства, что это не так», – цитирует Месси Marca со ссылкой на Sport.es.

Извините, финальные инсайды про Неймара: хотел оплатить часть трансфера, а «Барса», возможно, блефовала