Полиция против матча КАМАЗ – «Спартак» в Набережных Челнах. Игра может пройти в Казани или Москве

Полиция выступает против проведения матча 1/16 финала между КАМАЗом и «Спартаком» в Набережных Челнах.
Представители силовых структур аргументируют это тем, что у них нет опыта проведения таких матчей, и опасаются, что город может не справиться с организацией безопасности на встрече.
Сообщается, что у руководства КАМАЗа пока нет понимания того, где пройдет матч. Напряженные переговоры между полицией и клубом продолжаются.
Также стало известно, что полиция выступает за перенос матча либо в Казань, либо в Москву.
Полиция ожидает, что на матч могут приехать до 10 тысяч болельщиков «Спартака». Однако московский клуб уверен, что на игру поедут не более тысячи фанатов. Сообщается, что возможен вариант, при котором билеты на гостевой сектор будут поделены внутри фан-клубов без открытой продажи. Однако даже такое предложение пока не смогло убедить представителей полиции.
Мэр Набережных Челнов и президент КАМАЗа Наиль Магдеев надеются, что игра пройдет в родном для команды городе.
«Естественно, мы хотим, чтобы он состоялся в нашем городе, но при этом нужно иметь в виду требования Российского футбольного союза. Для Челнов, мы считаем, это был бы большой праздник футбола», – сказал Магдеев.
Также стало известно, что КАМАЗ рассчитывает решить все вопросы по месту проведения встречи до конца текущей недели.
Матч 1/16 финала Кубка России между КАМАЗом и «Спартаком» пройдет 25 сентября. Его начало запланировано на 18:30.