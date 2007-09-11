Полиция против матча КАМАЗ – «Спартак» в Набережных Челнах. Игра может пройти в Казани или Москве

Полиция выступает против проведения матча 1/16 финала между КАМАЗом и «Спартаком» в Набережных Челнах.

Представители силовых структур аргументируют это тем, что у них нет опыта проведения таких матчей, и опасаются, что город может не справиться с организацией безопасности на встрече.

Сообщается, что у руководства КАМАЗа пока нет понимания того, где пройдет матч. Напряженные переговоры между полицией и клубом продолжаются.

Также стало известно, что полиция выступает за перенос матча либо в Казань, либо в Москву.

Полиция ожидает, что на матч могут приехать до 10 тысяч болельщиков . Однако московский клуб уверен, что на игру поедут не более тысячи фанатов. Сообщается, что возможен вариант, при котором билеты на гостевой сектор будут поделены внутри фан-клубов без открытой продажи. Однако даже такое предложение пока не смогло убедить представителей полиции.

Мэр Набережных Челнов и президент КАМАЗа Наиль Магдеев надеются, что игра пройдет в родном для команды городе.

«Естественно, мы хотим, чтобы он состоялся в нашем городе, но при этом нужно иметь в виду требования Российского футбольного союза. Для Челнов, мы считаем, это был бы большой праздник футбола», – сказал Магдеев.

Также стало известно, что КАМАЗ рассчитывает решить все вопросы по месту проведения встречи до конца текущей недели.

Матч 1/16 финала Кубка России между КАМАЗом и «Спартаком» пройдет 25 сентября. Его начало запланировано на 18:30.