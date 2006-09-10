«Барселона» хочет подписать хавбека «Наполи» Руиса летом

Полузащитник Фабиан Руис может продолжить карьеру в «Барселоне».

По информации Mundo Deportivo, каталонский клуб рассчитывает оформить трансфер 23-летнего футболиста летом 2020 года. Сумма сделки может составить 60 миллионов евро.

«Барселона» могла купить Руиса у «Бетиса» сперва за 6 и 15 млн евро, потом за 30 млн.

Фабиан перешел в «Наполи» в 2018 году из за 30 миллионов. В прошедшем сезоне Серии А он провел 27 матчей, забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Фабиана во время летнего трансферного окна пытался подписать за 45 млн евро.

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.