Гендиректор «Зенита» Медведев вошел в исполком Ассоциации европейских клубов

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев избран в новый состав исполкома Ассоциации европейских футбольных клубов (ECA), сообщается в твиттере организации.
Выборы нового состава исполкома ECA прошли во вторник на заседании генеральной ассамблеи ассоциации.
Председателем исполкома избран президент итальянского «Ювентуса» Андреа Аньелли, его заместителями будут Эдвин ван дер Сар («Аякс»), Педро Лопес Хименес («Реал»), Дариуш Миодуски («Легия») и Аки Риихилахти (ХИК).
В этом составе исполком будет функционировать до 2023 года.
Ранее Россию в исполкоме представлял гендиректор московского ЦСКА Роман Бабаев.