Гендиректор «Зенита» Медведев вошел в исполком Ассоциации европейских клубов

Генеральный директор Александр Медведев избран в новый состав исполкома европейских футбольных клубов (ECA), сообщается в твиттере организации.

Выборы нового состава исполкома ECA прошли во вторник на заседании генеральной ассамблеи ассоциации.

Председателем исполкома избран президент итальянского Андреа Аньелли, его заместителями будут Эдвин ван дер Сар ( ), Педро Лопес Хименес («Реал»), Дариуш Миодуски («Легия») и Аки Риихилахти (ХИК).

В этом составе исполком будет функционировать до 2023 года.

Ранее Россию в исполкоме представлял гендиректор московского ЦСКА Роман Бабаев.