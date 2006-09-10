Алекс Морган об обвинении Роналду в изнасиловании: «Думаю, замять дело помогли деньги»

Футболистка сборной США Алекс Морган поделилась мнением о поведении форварда «Ювентуса» .

В июле она ретвитнула статью с заголовком «Роналду – икона коррупции в спорте» и приписала: «Вот это отличная журналистика».

Это произошло, когда широко обсуждалась история с обвинениями Роналду в сексуальном насилии. Впоследствии подозрения с игрока были сняты.

«Если посмотреть на эту историю, то там было слишком много доказательств, чтобы просто закрыть дело. Думаю, что в конце концов замять его помогли деньги.

Обвинения были сняты, поэтому он продолжает играть. Он не единственный человек, с кем такое произошло, но это один из самых известных футболистов в мире прямо сейчас (если не самый известный). Очевидно, что это привлекает внимание.

Я думаю, что важно продолжать поддерживать женщин, которые находятся в уязвимых и страшных ситуациях, когда у них нет серьезной поддержки.

Это не значит, что я не считаю его одним из лучших футболистов в мире. Но это не имеет к данному вопросу никакого отношения.

То, что он делает свою работу и развлекает людей на футбольном поле, не имеет ничего общего с тем, каким человеком он может быть или какие действия мог совершить.

Возможная неловкость при встрече с ним? Я не ожидаю, что встреча будет отличаться от любой другой», – сказала Морган.