Черчесов о совмещении: «Оставьте этот вопрос. Вообще его не поднимайте»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о возможном совмещении постов.
– У Дюкова спросили про совмещение. Я не про совместительство, а про то, когда обсуждать новый контракт...
– Я, по-моему, уже в тот раз отвечал: с чего кто-то взял про совмещение? Я что-то говорил про это? Нет. Кто-то мне говорил на этот счет? Нет. Оставьте этот вопрос, пожалуйста. Вообще его не поднимайте.
Зачем мне новый контракт, если у меня контракт действующий и надо давать результат? У нас задача выйти на чемпионат Европы, в контракте все прописано, бумага все терпит, надо выигрывать – и все, – сказал Черчесов.
Дюков о возможном совмещении Черчесова: «Я скорее противник этой идеи»