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Роберто Мартинес: «Бельгии важно финишировать в группе первой»

Теги Сборная Бельгии по футболу сборная Шотландии по футболу Роберто Мартинес квалификация Евро-2020 Футбол

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес подвел итоги матча квалификации Евро-2020 с Шотландией (4:0).

«Мы знали, что победить сегодня будет суперважно. Теперь мы фактически вышли из группы, учитывая, что следующий матч будет с Сан-Марино. Сейчас важно финишировать в группе на первом месте. Сегодня мы сыграли очень хорошо, с первых минут показывали мастерство и проявляли усердие.

Все голы были красивыми. Мы создавали хорошие моменты, оба центральных защитника забили. Было много положительного, Бенито [Раман] и Яри [Версхарен] дебютировали. Яри лишь 18, но ощущение, что он играет в сборной уже давно.

У нас сложилась по-настоящему зрелая команда. У нее есть огромное желание упорно работать и достигать коллективного успеха. Мы сохранили такой подход с чемпионата мира», – сказал Мартинес.

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