Артем Дзюба: «Зимой не захотел уходить в «Эвертон». Надеялся уехать в АПЛ летом, но конкретики не было»

Нападающий и сборной России Артем Дзюба рассказал, почему его трансфер в АПЛ в межсезонье так и не состоялся.

— Перед началом этого лета вы подписались с , чтобы перейти в Англию. Что в итоге произошло?

— Да, подписал контракт с компанией Мендеша. С его представителями. Зимой была конкретика.

Так что прошлой зимой я мог уйти, как я понимаю, в . Но я не хотел. Потому что зимой это бы неправильно было. Мы должны были стать чемпионами России. Все к этому шло. И как выяснилось, правильно сделал, что не ушел.

А летом я действительно надеялся, что что-то будет. Но конкретики, к сожалению, не было. Возможны были аренды. Возможно, еще что-то. Но только разговоры. А чтобы просто запихнуть меня… Я так не хотел.

Ну и помимо того, что конкретики не было, в беседах с руководством «Зенита» услышал приятные слова и решил, что будет правильно остаться.

Вообще, очень много факторов. И то, что не было конкретики, и то, что в команде у нас очень хорошая атмосфера сейчас, химия определенная с ребятами. Нравится с тем же Себой Дриусси взаимодействовать. С . Со всей нашей линией атаки. Не хотелось все это терять.

У нас очень хорошая команда, хороший коллектив. И когда Себа травмировался, первым, кто забил тревогу, был я. Еще в матче с «Динамо». Только потом все поняли. Когда один из ключевых, фундаментальных футболистов выпадает, нам становится тяжело.

— Будущим летом у вас заканчивается контракт. Что дальше?

— На данный момент я сфокусирован на футболе. Что будет дальше — посмотрим.

Я не загадываю, не забиваю этим голову. Но был бы не против остаться в «Зените», – сказал Дзюба.

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