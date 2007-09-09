Реклама 18+
Реклама 18+

Сарри рассчитывает, что Роналду забьет более 40 голов за сезон

Теги Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия Маурицио Сарри Футбол

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри определился, в какой роли он видит в своей команде форварда Криштиану Роналду.

60-летний специалист хочет, чтобы 34-летний нападающий играл на левом фланге и смещался в центр для завершения атак.

Сарри рассчитывает, что португалец в нынешнем сезоне забьет более 40 мячей, о чем он сообщил игроку.

За последние 10 лет Роналду всего дважды забивал за сезон менее 40 голов: в своих дебютных сезонах в «Реале» (33) и «Ювентусе» (28).

В нынешнем розыгрыше Серии А форвард отметился одним голом в двух стартовых турах.

Сарри меняет философию «Юве», а Конте возрождает «Интер». Кто возьмет скудетто?

Реклама 18+

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться