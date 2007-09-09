Сарри рассчитывает, что Роналду забьет более 40 голов за сезон

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри определился, в какой роли он видит в своей команде форварда Криштиану Роналду.
60-летний специалист хочет, чтобы 34-летний нападающий играл на левом фланге и смещался в центр для завершения атак.
Сарри рассчитывает, что португалец в нынешнем сезоне забьет более 40 мячей, о чем он сообщил игроку.
За последние 10 лет Роналду всего дважды забивал за сезон менее 40 голов: в своих дебютных сезонах в «Реале» (33) и «Ювентусе» (28).
В нынешнем розыгрыше Серии А форвард отметился одним голом в двух стартовых турах.
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