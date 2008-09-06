Сычев об ограблении в Марселе: «Сперва ствол, а потом: «Можно фото? Сюда больше не приезжай. Вдруг не наша смена будет»

Экс-игрок «Марселя» рассказал о том, как его попытались ограбить во Франции.

«Приезжает ко мне девушка. Я решил – покажу Марсель, не дома же сидеть. Катаемся мы, все красиво – замок Иф, набережная, старый порт.

Там есть смотровая площадка на верху – видно весь город. Приезжаем туда часиков в одиннадцать, сидим, смотрим.

Раз – стук в стекло: тук-тук-тук. Думаю, показалось – не смотрю. Еще раз стук. Поворачиваюсь, а там ствол стоит.

Я такой: «О, понятно». Сразу открыли окно, ключи отдали, вышли, трясемся – мало ли. А там такие чуваки в капюшонах.

Смотрю, они не уходят, шепчутся. Потом такие: «Сычев, футболер? Можно фото?» Один снимает капюшон, засовывает [ствол], подходит, фоткаемся.

Отдают ключи и говорят: «Слышь, ты, это, сюда больше не приезжай». Я говорю: «А чего?» – «Вдруг не наша смена будет». Я: «Понял, вопросов больше нет». Сели и уехали с трясущимися руками.

Там любят футбол, зато и спрашивают. Я потом расскажу историю, как мы дома проиграли (0:3). Для них это катастрофа. Мы со стадиона убегали», – сказал Сычев.

За «Марсель» Сычев играл год – с января 2003 по январь 2004 года – и забил 5 голов в 33 матчах.