Зобнин об отъезде в Европу: «Кто отдаст за меня большую сумму? Никто»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о возможном отъезде в Европу.

– После чемпионата мира практически каждый российский сборник говорил: Зобнин – тот, кто может отправиться в Европу прямо сейчас и будет там на ведущих ролях. Не жалеете, что не уехали именно тогда?

– А куда надо было ехать?

– Хотите сказать, что не имелось вариантов?

– Слушайте, моя точка зрения – это только одна сторона медали. Допустим, хочу куда-то перейти. Но с другой стороны есть клуб, есть президент, есть агенты, есть другой клуб и еще куча-куча всего, что связано с переходом. Чтобы произошел трансфер, тем более крупный, все вместе должно сложиться. Не может быть так просто: захотел поехать – и завтра заключаешь контракт с европейской топ-командой.

– Но желание возникало?

– Оно у меня такое – выходить на каждый матч и действовать на своем уровне. И еще лучше – что-то к этому уровню добавлять. А дальше посмотрим. К сожалению, переход в европейский клуб – это непростая история, для того, чтобы он стал реальностью, должны сойтись много факторов. Даже если есть какие-то предложения, нужно учитывать интересы «Спартака» – готовы ли там продавать или нет. Встанет вопрос суммы... А кто за меня большую отдаст? Никто, – сказал Зобнин.