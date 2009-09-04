Роман Орещук: «От Шюррле отказались. Не потянем деньги, что он получал в «Боруссии»

Спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал о несостоявшихся трансферах клуба.
— Правда ли, что предлагали Рибери, Шюррле и Балотелли?
— Балотелли — да, Рибери — нет. Шюррле не предлагали агенты, но предложил Михаэль Цорк (спортивный директор дортмундской «Боруссии» – Sports.ru), когда мы забирали Филиппа.
Они были готовы его отдать, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Но мы остановились на Филиппе, от Шюррле вежливо отказались.
— Нет сожаления?
— Те деньги, которые он получал в «Боруссии», мы не потянем никогда в жизни.
Не знаю, сколько он получает в «Спартаке», но его зарплата в Дортмунде — космос.
— Почему отказались от Балотелли?
— Может, мы бы и рассмотрели, но озвученные цифры были не сильно меньше, чем у Шюррле, – сказал Орещук.
Это было самое щедрое трансферное окно РПЛ за шесть лет: рассказываем главное