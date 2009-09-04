Реклама 18+
Реклама 18+

Роман Орещук: «От Шюррле отказались. Не потянем деньги, что он получал в «Боруссии»

Теги Спартак Боруссия Дортмунд премьер-лига Россия бундеслига Германия Динамо Москва Михаэль Цорк Марио Балотелли Роман Орещук Андре Шюррле Футбол

Спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал о несостоявшихся трансферах клуба.

— Правда ли, что предлагали Рибери, Шюррле и Балотелли?

— Балотелли — да, Рибери — нет. Шюррле не предлагали агенты, но предложил Михаэль Цорк (спортивный директор дортмундской «Боруссии» – Sports.ru), когда мы забирали Филиппа.

Они были готовы его отдать, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Но мы остановились на Филиппе, от Шюррле вежливо отказались.

— Нет сожаления?

— Те деньги, которые он получал в «Боруссии», мы не потянем никогда в жизни.

Не знаю, сколько он получает в «Спартаке», но его зарплата в Дортмунде — космос.

— Почему отказались от Балотелли?

— Может, мы бы и рассмотрели, но озвученные цифры были не сильно меньше, чем у Шюррле, – сказал Орещук.

Это было самое щедрое трансферное окно РПЛ за шесть лет: рассказываем главное

Игра: сфотографируй Месси, Пике и Гризманна в доме Гауди

 

Реклама 18+

Опрос

Как вам трансферная кампания «Спартака»?

6048 голосов 3
  • Цорн - гений
    29%
  • Неплохо
    50%
  • Могло быть и лучше
    21%

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться