Роман Орещук: «От Шюррле отказались. Не потянем деньги, что он получал в «Боруссии»

Спортивный директор Роман Орещук рассказал о несостоявшихся трансферах клуба.

— Правда ли, что предлагали Рибери, Шюррле и Балотелли?

— Балотелли — да, Рибери — нет. Шюррле не предлагали агенты, но предложил Михаэль Цорк (спортивный директор дортмундской «Боруссии» – Sports.ru), когда мы забирали Филиппа.

Они были готовы его отдать, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Но мы остановились на Филиппе, от Шюррле вежливо отказались.

— Нет сожаления?

— Те деньги, которые он получал в «Боруссии», мы не потянем никогда в жизни.

Не знаю, сколько он получает в , но его зарплата в Дортмунде — космос.

— Почему отказались от Балотелли?

— Может, мы бы и рассмотрели, но озвученные цифры были не сильно меньше, чем у Шюррле, – сказал Орещук.

Это было самое щедрое трансферное окно РПЛ за шесть лет: рассказываем главное