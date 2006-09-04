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Самый дешевый пакет на матчи «Локомотива» в ЛЧ стоит 2 900 рублей

Теги Локомотив стадион Локомотив премьер-лига Россия Лига чемпионов болельщики деньги Футбол

«Локомотив» объявил стоимость билетов на матчи группового этапа Лиги чемпионов.

Билеты будут продаваться пакетами на три домашних игры. Стоимость самого дешевого – 2 900 рублей, самого дорогого – 65 000 рублей.

Предпродажа пакетов для владельцев абонементов начнется 4 сентября, в свободную продажу они поступят 16 сентября.

При этом билеты на отдельные матчи будут продаваться только при наличии свободных мест.

На групповом этапе Лиги чемпионов дома «Локомотив» сыграет с «Атлетико» 1 октября, с «Ювентусом» – 6 ноября, с «Байером» – 26 ноября.

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