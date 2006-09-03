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Александр Медведев: «Задача «Зенита» в ЛЧ – выйти из группы. А там посмотрим»

Теги Зенит Лион Бенфика премьер-лига Россия Лига чемпионов Александр Медведев РБ Лейпциг ТАСС Футбол

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о целях клуба в еврокубках.

«На этом этапе задача – выйти из группы, а там уже посмотрим, если она будет решена. Говорят, у нас удачный жребий, но я бы не стал так говорить. Он мог быть и лучше, и хуже.

У нас очень ровная группа: «Лейпциг» начал чемпионат Германии с трех побед, «Лион» тоже обладает сильными исполнителями, ну а про «Бенфику» я и говорить не буду – это наш старый соперник.

В каждом матче может быть непредсказуемый победитель, поэтому надо будет выходить на игры с полной самоотдачей. И неважно, дома или на выезде – надо брать очки!» – заявил Медведев.

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