Алекс Крал: «Надеюсь, «Спартак» сыграет в ЛЧ в следующем сезоне»

Новичок «Спартака» Алекс Крал прокомментировал переход в московский клуб.
— Вы пришли из пражской «Славии», у которой тоже красно-белые цвета. Будет проще адаптироваться?
— Да, цвета такие же. Те, к которым я привык и которые люблю. Первый раз в жизни приехал в Москву и уже понял, что город очень красивый.
Стадион и музей тоже прекрасные. Мне все понравилось, так что с нетерпением жду возможности сыграть.
— Почему выбрали 33-й номер?
— Все просто: я играл под этим номером, и, по-моему, неплохо получалось! Так что хотел его сохранить.
— Вы не первый игрок из Чехии в истории «Спартака». Знаете других?
— Знаю Мартина Йиранека. И Марека Сухи: в этом году играл вместе с ним за сборную.
— Не общались с Мареком о «Спартаке», прежде чем сделали свой выбор?
— Нет, но через несколько дней мы встретимся в сборной снова. Обязательно расспрошу его о Москве, о людях в России, и обо всем остальном.
— Вас часто сравнивают с Давидом Луизом. И не только из-за внешности, но и за схожую манеру игры. Бразилец для вас образец?
— Нас сравнивают из-за одинаковых причесок. Если у меня получится стать для «Спартака» таким же важным игроком, каким был Давид Луиз для «Челси», буду счастлив.
— Какие у вас сильные стороны?
— Не люблю говорить о своей игре. Но думаю, что мое главное качество – умение работать над собой и прогрессировать. И я делаю это каждый день.
— На этой неделе вы помогли пражской «Славии» выйти в групповой турнир Лиги чемпионов. А какие цели ставите перед собой в «Спартаке»?
— Да, для «Славии» это большое событие. Я желаю своей прежней команде удачи.
И надеюсь, что уже в следующем сезоне «Спартак» тоже будет играть в Лиге чемпионов! – сказал Крал.