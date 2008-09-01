Алекс Крал: «Надеюсь, «Спартак» сыграет в ЛЧ в следующем сезоне»

Новичок Алекс Крал прокомментировал переход в московский клуб.

— Вы пришли из пражской , у которой тоже красно-белые цвета. Будет проще адаптироваться?

— Да, цвета такие же. Те, к которым я привык и которые люблю. Первый раз в жизни приехал в Москву и уже понял, что город очень красивый.

Стадион и музей тоже прекрасные. Мне все понравилось, так что с нетерпением жду возможности сыграть.

— Почему выбрали 33-й номер?

— Все просто: я играл под этим номером, и, по-моему, неплохо получалось! Так что хотел его сохранить.

— Вы не первый игрок из Чехии в истории «Спартака». Знаете других?

— Знаю Мартина Йиранека. И : в этом году играл вместе с ним за сборную.

— Не общались с Мареком о «Спартаке», прежде чем сделали свой выбор?

— Нет, но через несколько дней мы встретимся в сборной снова. Обязательно расспрошу его о Москве, о людях в России, и обо всем остальном.

— Вас часто сравнивают с Давидом Луизом. И не только из-за внешности, но и за схожую манеру игры. Бразилец для вас образец?

— Нас сравнивают из-за одинаковых причесок. Если у меня получится стать для «Спартака» таким же важным игроком, каким был Давид Луиз для «Челси», буду счастлив.

— Какие у вас сильные стороны?

— Не люблю говорить о своей игре. Но думаю, что мое главное качество – умение работать над собой и прогрессировать. И я делаю это каждый день.

— На этой неделе вы помогли пражской «Славии» выйти в групповой турнир Лиги чемпионов. А какие цели ставите перед собой в «Спартаке»?

— Да, для «Славии» это большое событие. Я желаю своей прежней команде удачи.

И надеюсь, что уже в следующем сезоне «Спартак» тоже будет играть в Лиге чемпионов! – сказал Крал.