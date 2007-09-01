Пике об игре рукой в матче с «Осасуной»: «Это не пенальти, я не мог увернуться»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал эпизод с пенальти в матче 3-го тура с «Осасуной» (2:2).

«Я задел мяч рукой. Но перед началом сезона мы всегда участвуем в собраниях [с представителями Ла Лиги], где говорится о расстоянии до мяча.

У меня не было времени [уйти с пути мяча]. Моя рука не делала площадь моего тела больше. Мой прыжок был естественным.

Я бы хотел, чтобы судьи попробовали это сделать [увернуться от мяча]. Я был в центре событий и не считаю, что за это стоит давать пенальти», – сказал Пике.

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Фото: кадр из трансляции