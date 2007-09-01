Реклама 18+
Реклама 18+

Пике об игре рукой в матче с «Осасуной»: «Это не пенальти, я не мог увернуться»

Теги Барселона Осасуна Жерар Пике Ла Лига судьи Футбол

Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал эпизод с пенальти в матче 3-го тура Ла Лиги с «Осасуной» (2:2).

«Я задел мяч рукой. Но перед началом сезона мы всегда участвуем в собраниях [с представителями Ла Лиги], где говорится о расстоянии до мяча.

У меня не было времени [уйти с пути мяча]. Моя рука не делала площадь моего тела больше. Мой прыжок был естественным.

Я бы хотел, чтобы судьи попробовали это сделать [увернуться от мяча]. Я был в центре событий и не считаю, что за это стоит давать пенальти», – сказал Пике.

«Барселона» без Месси: 1 победа в 3 матчах, 18-е место по потерянным очкам

Фото: кадр из трансляции

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться