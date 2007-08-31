🎃«Зенит» заявил Краневиттера. Он еще не играл в этом сезоне

Полузащитник Матиас Краневиттер, скорее всего, останется в .

Клуб из Санкт-Петербурга внес 26-летнего аргентинца в заявку на сезон под номером 32.

Раньше он играл под 8-м номером, который взял новичок клуба Малком.

«Зенит» планировал расстаться с Краневиттером. Сообщали о вариантах с «Сочи» и «Болоньей», однако хавбек пока никуда не ушел. Трансферное окно в России закрывается 2 сентября.

Краневиттер за два предыдущих сезона провел 27 матчей в РПЛ, отдал 1 голевой пас и заработал 6 желтых карточек.

В нынешнем сезоне футболист еще не играл за в семи стартовых турах.