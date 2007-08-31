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🎃«Зенит» заявил Краневиттера. Он еще не играл в этом сезоне

Теги Зенит премьер-лига Россия Матиас Краневиттер Футбол

Полузащитник Матиас Краневиттер, скорее всего, останется в «Зените».

Клуб из Санкт-Петербурга внес 26-летнего аргентинца в заявку на сезон под номером 32.

Раньше он играл под 8-м номером, который взял новичок клуба Малком.

«Зенит» планировал расстаться с Краневиттером. Сообщали о вариантах с «Сочи» и «Болоньей», однако хавбек пока никуда не ушел. Трансферное окно в России закрывается 2 сентября.

Краневиттер за два предыдущих сезона провел 27 матчей в РПЛ, отдал 1 голевой пас и заработал 6 желтых карточек.

В нынешнем сезоне футболист еще не играл за «Зенит» в семи стартовых турах.

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