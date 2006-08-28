Тренер «Краснодара» Матвеев: «Мы пытались, но график для нас очень сложный. Хорошо, что не пропустили еще»

Главный тренер Сергей Матвеев поделился мыслями после поражения в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против (1:2).

– Гол на 11-й минуте, а через 20 секунд – пропущенный мяч. У вас есть этому объяснение?

– Сложно что-то объяснить, конечно. Наша невнимательность привела к этому ответному голу. Жалко, конечно. Планировали начать хорошо, это получилось. Два подхода было хороших у Берга и еще один момент, бил по воротам Вандерсон. Уткин забил, казалось, что игра пошла довольно-таки хорошо для нас, но быстрая ответная атака привела к ответному голу. Конечно, неприятно это. Очень.

– Во втором тайме из «Краснодара» как будто выпустили весь пар, и Юрий Семин до этого говорил, что «Краснодар» играет в таком графике, что выиграть практически невозможно. Это действительно так? Сложно, устали?

– Большое спасибо нашим болельщикам за то, что заполнили сегодня трибуны, они нас гнали. Да, мы пытались.

График для нас очень сложный, и в концовке хотели, но видно было, что сил уже не хватает. Хорошо, что еще не пропустили. Пытались, пытались, но не смогли, – сказал Матвеев.