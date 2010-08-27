Жоау Мариу: «Рад перейти в «Локомотив». Уверен, что мы добьемся результата»

Полузащитник Жоау Мариу поделился эмоциями от перехода в .

«Очень рад перейти в «Локомотив». Знаю, что это большой клуб. В команде собрано много звездных и опытных футболистов. Я расспрашивал о «Локомотиве» Фернандеша и Эдера, когда мы играли за сборную Португалии. С Эдером советовался и до перехода. Он сказал, что «Локомотив» – хорошая команда с замечательной атмосферой. Участие в Лиге чемпионов – тоже немаловажный фактор.

С Москвой и Россией успел познакомиться, когда играл против «Локомотива» за , а также во время чемпионата мира. Москва – замечательный город, я в восторге, что буду жить и играть здесь. Уверен, что мы добьемся результата. Я с воодушевлением смотрю вперед и готов выйти на поле уже в субботу», – сказал Мариу.

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