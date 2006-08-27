РФС об отставке Егорова: «РПЛ не может его уволить. Его судьба зависит только от Дюкова»

Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников опроверг информацию о том, что клубы РПЛ могут проголосовать за отставку главы Департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.

«Недавно в СМИ была публикация, что клубы РПЛ решат судьбу Егорова. Но РПЛ не может уволить Егорова. Судьба Егорова зависит напрямую только от президента РФС (Александра Дюкова – Прим.), а не от клубов РПЛ. Но мы уважаем их право обсудить все темы», — заявил Мельников.

Сам Егоров сказал, что посетит собрание представителей клубов РПЛ, если его туда пригласят.

«3 сентября будет общее собрание представителей клубов РПЛ. Если меня позовут, я с удовольствием приду», — сказал Егоров.