Савин рассказал, что матч «Кубань» – «Томь» в 2004 году был договорным

Бывший футболист рассказал о договорных матчах в российском футболе.

– Ты участвовал в договорных матчах? 2009 год, «Терек» – , ты забил два гола...

– По поводу договорняков – интересный вопрос. Скажу так: наверное, нужно говорить откровенно, когда ты можешь говорить за себя.

У меня была история, когда мне было 19 лет. Я вообще сраный ноунейм, примерно как сейчас, но чуть более ноунейм. Играл за Томск в гостях против «Кубани» на Кубок. Счет 2:0, мы горим, а я выхожу на замену и забиваю.

Ну представьте: я молодой парень, первый раз играю против [команды] Премьер-лиги, глаза горят, стоит на футбол. Выхожу продавать себя, потому что любой хороший матч против Премьер-лиги – это шанс. Я выхожу, забиваю чумовой голешник, метров с 25 в девятку, и понимаю, что никто почему-то не радуется.

Ну я думаю: «Пофиг», игра продолжается, проиграли 3:1. Я рад, даже то, что мы просрали, я-то забил. Любой напад скажет, что когда ты забиваешь, это уже хорошо. После игры мне там кто-то из ветеранов команды говорит: «###, чувак, да расслабься, сегодня сдача была, вам не сказали, играй в футбол».

Если так смотреть – да, я участвовал в договорняке. Если спроецировать эту историю на 2009 год, и то, что я выходил забивать, кто бы что ни говорил, как бы что ни происходило, я выходил играть в футбол. Мне абсолютно ##### на все. Я выходил играть в футбол.

Кто-то на этом заработал – да вообще насрать. Я хотел играть в футболе и всегда старался играть в футбол. В «Амкаре», в , в Самаре. Неважно. У меня не было больших клубов, к сожалению, но у меня нельзя было отнять желание играть в футбол, – сказал Савин.

Речь о матче «Кубань» – «Томь» в 2004 году. Савин забил на 89-й минуте при счете 0:3.