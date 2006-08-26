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Медведев о поражении от «Уфы»: «На первой скорости даже хорошая машина плохо работает, надо переключать передачи и включать турбонаддув»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Медведев Уфа Андрей Лунев Футбол

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о поражении команды в матче 7-го тура РПЛ против «Уфы» (0:1).

«Первый фактор такого результата – это настрой «Уфы». Соперник играл очень организованно и самоотверженно на каждом участке поля, боролся за мяч и создавал угрозы. У «Зенита» прекрасно отыграл Лунев.

Второй фактор заключается в том, что на классе в нашем чемпионате никто ни у кого выиграть не может, несмотря на наличие ярких футболистов в составе.

Каждая игра для победы требует стопроцентной отдачи, а иногда и больше. Нужно, чтобы огонь и сила были в каждом действии. На первой скорости даже хорошая машина плохо работает, надо переключать передачи и даже включать турбонаддув», – сказал Медведев.

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