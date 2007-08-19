«Монако» готов предложить за Икарди 65 млн евро и платить ему 12 млн в год

«Монако» по-прежнему намерен приобрести форварда Мауро Икарди, на которого также претендуют «Ювентус» и .

Монегаски готовы заплатить за аргентинца 60–65 миллионов евро плюс бонусы.

С самим Икарди княжеский клуб согласен подписать 5-летний контракт с зарплатой 12 млн в год после вычета налогов, сообщает Football Italia со ссылкой на Rai Sport.

«Наполи», в свою очередь, готов платить нападающему 7,5 млн в год плюс бонусы (всего – 9,5 млн).

При этом сам Икарди намерен перейти в «Ювентус» и уже согласовал с ним контракт, но предпочел бы продать игрока в другую лигу.