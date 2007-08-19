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«Монако» готов предложить за Икарди 65 млн евро и платить ему 12 млн в год

Теги Монако Интер лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Мауро Икарди Футбол

«Монако» по-прежнему намерен приобрести форварда «Интера» Мауро Икарди, на которого также претендуют «Ювентус» и «Наполи».

Монегаски готовы заплатить за аргентинца 60–65 миллионов евро плюс бонусы.

С самим Икарди княжеский клуб согласен подписать 5-летний контракт с зарплатой 12 млн в год после вычета налогов, сообщает Football Italia со ссылкой на Rai Sport.

«Наполи», в свою очередь, готов платить нападающему 7,5 млн в год плюс бонусы (всего – 9,5 млн).

При этом сам Икарди намерен перейти в «Ювентус» и уже согласовал с ним контракт, но «Интер» предпочел бы продать игрока в другую лигу.

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