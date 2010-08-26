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Агент Игбоуна: «Контракта с ЦСКА еще нет. У «Уфы» есть два конкретных предложения»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы Уфа Сильвестр Игбоун агенты Спорт-Экспресс Футбол

Агент Йенсен Бек, представляющий интересы нападающего «Уфы» Сильвестра Игбоуна, прокомментировал информацию о том, что его клиент в скором времени сменит клуб.

— Пока что сделки еще нет, комментировать нечего.

— Насколько близко заключение соглашения с одним из клубов?

— Осталось шесть дней. Будем ждать, что произойдет.

— В переговорах с ЦСКА?

— Да. Но контракта еще нет. Мы говорим с «Уфой» насчет двух конкретных предложений. Два клуба хотят Игбоуна и разговаривают с руководством команды.

— «Уфа» еще не приняла предложение ЦСКА?

— Не буду называть клубы.

— Вы сами сказали, что переговоры «армейцами» еще не завершены.

— Как и с другими клубами. У «Уфы» нет соглашения ни с одной командой прямо сейчас, – сказал Бек.

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