Судья из-за гомофобных кричалок останавливал матч «Брест» – «Реймс»

Арбитр Хаким Бен Эль-Хадж останавливал матч 3-го тура РПЛ между «Брестом» и «Реймсом» (1:0) из-за гомофобных песен фанатов.
Инцидент произошел на 53-й минуте встречи. По стадиону было дано объявление о том, что в случае, если фанаты не прекратят использовать оскорбительные кричалки, матч будет завершен. Затем встреча была возобновлена.
«Брест» набрал 5 очков после трех туров чемпионата Франции. «Реймс» заработал 4 очка после трех матчей.
Министр спорта Франции предложила останавливать матчи из-за гомофобных оскорблений