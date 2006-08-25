Судья из-за гомофобных кричалок останавливал матч «Брест» – «Реймс»

Арбитр Хаким Бен Эль-Хадж останавливал матч 3-го тура РПЛ между «Брестом» и (1:0) из-за гомофобных песен фанатов.

Инцидент произошел на 53-й минуте встречи. По стадиону было дано объявление о том, что в случае, если фанаты не прекратят использовать оскорбительные кричалки, матч будет завершен. Затем встреча была возобновлена.

набрал 5 очков после трех туров чемпионата Франции. «Реймс» заработал 4 очка после трех матчей.

Министр спорта Франции предложила останавливать матчи из-за гомофобных оскорблений