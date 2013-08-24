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Зидан про 1:1 с «Вальядолидом»: «Реал» заслужил три очка»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Зинедин Зидан Вальядолид Хамес Родригес Футбол

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подвел итоги матча с «Вальядолидом» (1:1).

«Неприятное послевкусие, поскольку мы выполнили самую трудную часть и забили во втором тайме. Не лучший отрезок, но мы забили.

Затем через три-четыре минуты соперник сравнял счет. Это трудно принять, поскольку мы заслужили три очка.

Мы должны играть все 90 минут, я настаиваю на этом. Если мы будем в игре все 90 минут, как играли в первом тайме, у нас отличные шансы на победу.

Хамес играл хорошо, у него возник дискомфорт, поэтому мы предпочли не рисковать. Он отыграл хорошо, особенно в первом тайме, просто не хватило гола в эпизоде с моментом», – сказал Зидан.

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