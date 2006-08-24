Оле-Гуннар Сульшер: «Мы доминировали в игре, но не контролировали ее. «Пэлас» забил два легких гола»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал поражение от «Кристал Пэлас» (1:2) в 3-м туре чемпионата Англии.

«Они забили два гола, мы – один. Мы сыграли невнимательно, и соперник забил два очень легких гола.

Во втором тайме мы сплотились, но не могли забить. Мы доминировали в игре, но не взяли ее под контроль.

Нам нужно выступать лучше в последнюю пятиминутку. Сегодня команда плохо оборонялась и поплатилась за это. Сегодня мы не достаточно испытали вратаря команды соперника. Это дорого нам стоило.

Две игры, два нереализованных пенальти. Это неотъемлемая часть футбола. Иногда так бывает. Я сам не раз промазывал. Если мы их реализуем, это уже другая история. Мы им доверяем», – сказал Сульшер в эфире Match of the Day.