«Спартак» готов купить опорника «Славии» Крала за 7 млн евро

По информации Betting Insider из источников, близких к клубу, «Спартак» активно ищет игрока на позицию опорного полузащитника после срыва трансфера хавбека «Ниццы» Адриана Тамеза.

Одним из основных кандидатов, по информации BI, стал полузащитник сборной Чехии и пражской «Славии» Алекс Крал. «Спартак» заинтересован в трансфере 21-летнего универсала, который может сыграть и на позиции центрального защитника, и уже направил «Славии» предложение в размере 7 млн евро (3 из них предусмотрены в качестве бонусов).

«Славия» может не продать игрока, если сумеет пройти в групповой этап Лиги чемпионов. Статистику Крала смотрите здесь.

Помимо Крала, одним из кандидатов на закрытие вакантной позиции остается полузащитник «Страсбура» Ибраима Сиссоко.