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«Верона» претендует на хавбека «Спартака» Глушенкова. Клуб освободил место в заявке для игрока не из ЕС

Теги Спартак премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Олимп-ФНЛ Верона Спартак-2 Максим Глушенков Футбол

«Верона» интересуется полузащитником «Спартака» Максимом Глушенковым.

Итальянский клуб освободил место в заявке для игрока не из Евросоюза, отдав хавбека из Буркина-Фасо Ива Батионо в аренду албанскому «Фламуртари».

По информации Hellas News, именно 20-летний хавбек красно-белых является наиболее вероятным претендентом на освободившуюся позицию в заявке.

Глушенков в нынешнем сезоне провел за «Спартак-2» один матч в Олимп-ФНЛ, а в прошлом сезоне пять раз выходил на поле в РПЛ в составе первой команды.

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