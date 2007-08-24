«Верона» претендует на хавбека «Спартака» Глушенкова. Клуб освободил место в заявке для игрока не из ЕС

«Верона» интересуется полузащитником «Спартака» Максимом Глушенковым.

Итальянский клуб освободил место в заявке для игрока не из Евросоюза, отдав хавбека из Буркина-Фасо Ива Батионо в аренду албанскому «Фламуртари».

По информации Hellas News, именно 20-летний хавбек красно-белых является наиболее вероятным претендентом на освободившуюся позицию в заявке.

Глушенков в нынешнем сезоне провел за «Спартак-2» один матч в Олимп-ФНЛ, а в прошлом сезоне пять раз выходил на поле в РПЛ в составе первой команды.