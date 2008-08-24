Джованни Симеоне отклонил предложение «Динамо»

«Динамо» хотело подписать форварда «Фиорентины» Джованни Симеоне в это трансферное окно.

Однако 24-летний форвард отклонил предложение московского клуба, сообщает Calciomercato.com со ссылкой на Sky Sport.

Ранее сообщалось об интересе к аргентинцу со стороны лиссабонского «Спортинга».

В Серии А на Симеоне также претендуют «Лацио», «Кальяри» и «Сассуоло».

Контракт форварда с «фиалками» рассчитан до 2023 года. Со статистикой Симеоне можно ознакомиться здесь.

В пятницу появилась информация, что «Динамо» интересуется форвардом «Уотфорда» Стефано Окака Чукой.