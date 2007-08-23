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Абидаль попросил Дембеле изменить отношение к работе, если он хочет остаться в «Барселоне»

Теги Эрик Абидаль Барселона Ла Лига Усман Дембеле Футбол

«Барселона» выразила недовольство поведением полузащитника Усмана Дембеле. 

Спортивный директор сине-гранатовых Эрик Абидаль провел встречу в пятницу с Муссой Сиссоко, агентом 22-летнего футболиста, на которой в жесткой форме потребовал, чтобы игрок изменил свое отношение к работе, если он хочет остаться в клубе, сообщает Sport.es со ссылкой на Catalunya Rаdio. 

Ранее сообщалось, что футболист отказался проходить обследование после матча с «Атлетиком» (0:1) и улетел в Сенегал. Осмотр, который был проведен в понедельник, выявил у Дембеле повреждение двуглавой мышцы левого бедра. Восстановление может занять 5 недель.

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