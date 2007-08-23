Абидаль попросил Дембеле изменить отношение к работе, если он хочет остаться в «Барселоне»

выразила недовольство поведением полузащитника Усмана Дембеле.

Спортивный директор сине-гранатовых Эрик Абидаль провел встречу в пятницу с Муссой Сиссоко, агентом 22-летнего футболиста, на которой в жесткой форме потребовал, чтобы игрок изменил свое отношение к работе, если он хочет остаться в клубе, сообщает Sport.es со ссылкой на Catalunya Rаdio.

Ранее сообщалось, что футболист отказался проходить обследование после матча с «Атлетиком» (0:1) и улетел в Сенегал. Осмотр, который был проведен в понедельник, выявил у Дембеле повреждение двуглавой мышцы левого бедра. Восстановление может занять 5 недель.