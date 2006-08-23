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Месси, скорее всего, начнет матч с «Бетисом» в запасе

Теги Барселона Бетис Лионель Месси Эрнесто Вальверде Ла Лига травмы Футбол

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде сомневается, что форвард Лионель Месси готов сыграть с первых минут в матче 2-го тура Ла Лиги против «Бетиса».

По информации As, 32-летний форвард, скорее всего, начнет предстоящий матч на скамейке запасных.

Аргентинец, пропустивший игру 1-го тура с «Атлетиком» (0:1) из-за травмы, на этой неделе вернулся в общую группу, но еще не набрал форму на сто процентов.

Месси, судя по всему, появится на поле на последние полчаса игры вне зависимости от того, как будет складываться ход матча.

Матч «Барселона» – «Бетис» состоится в воскресенье, 25 августа. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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