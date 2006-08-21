У Месси хорошие шансы восстановиться к матчу с «Бетисом». Он может сыграть 60 минут

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси имеет хорошие шансы сыграть с «Бетисом» во 2-м туре Ла Лиги.

Восстановление аргентинца проходит успешно, он приступил к более интенсивным занятиям и начал тренироваться с мячом.

Во вторник 32-летний игрок занимался по индивидуальной программе, хотя ожидалось, что к этому времени он вернется в общую группу.

В скором времени Месси должен вернуться в общую группу, окончательное решение о его участии в игре будет принято по итогам тренировок «Барсы» в пятницу и субботу.

Если он будет чувствовать себя хорошо, Эрнесто Вальверде может включить его в заявку и даже поставить в стартовый состав. Скорее всего, Месси будет готов провести на поле 60 минут.

Матч «Барселона» – «Бетис» пройдет на «Камп Ноу» в воскресенье, 25 августа. Начало – в 22:00 по московскому времени.