Федор Чалов: «Я счастлив в ЦСКА, но в мечтах всегда было и остается желание поиграть в Англии»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомментировал информацию о возможном переходе в «Кристал Пэлас».

— Главная тема первых дней августа – Чалов и «Кристал Пэлас». Была возможность уехать в Англию?

— Была. В ЦСКА поступило официальное предложение, но в последний момент что-то не получилось.

— Желание уехать – тоже было?

— Да. Я счастлив в ЦСКА, но в мечтах всегда было и остается желание поиграть за границей, в Англии. Все-таки один из лучших чемпионатов в мире, если не лучший.

— В детстве, кажется, за «Челси» были?

— Ну да, импонировала эта команда. С возрастом детские влюбленности проходят. Сейчас ни за кого конкретно в АПЛ не болею.

— Желание попробовать себя в Англии было столь велико, что даже в «Кристал Пэлас», клуб-середняк, сорвались бы?

— Я думаю, там даже на последних местах клубы очень высокого уровня, с сильным подбором исполнителей. Когда на сборах играли с «Ньюкаслом», сразу было понятно: топ-команда.

— Гинер или Бабаев не вызывали на разговор по этому поводу?

— Нет.

— Как Гончаренко на слухи реагировал?

— Виктор Михайлович объяснил свою позицию: это хороший шанс, но ему как тренеру ЦСКА не хотелось бы меня терять. Сказал: «Выбор за тобой».

— С Влашичем обсуждали ситуацию?

— Не успели. Все очень быстро и неожиданно произошло – в последние два-три дня трансферного окна в Англии.

— 8 августа обновляли страницу трансферного онлайна?

— Ну нет (смеется), сейчас все чуть-чуть по-другому делается. Меня агент держал в курсе дела.

— Честно – нервничали?

— Старался воспринимать ситуацию философски: будь что будет. Если этот шанс не удалось использовать, значит, будет другой, позже. Для меня это стимул работать дальше, совершенствоваться, чтобы уже не только «Кристал Пэлас» обратил внимание, но и какой-то из топ-клубов.

— Какая теперь у вас главная мотивация для личностного роста?

— Помочь родному клубу и доказать себе, что способен заинтересовать команды выше уровнем, чем «Кристал Пэлас», – сказал Чалов.