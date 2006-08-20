Игроки «ПСЖ» недовольны Тухелем. Они считают, что он слабый тактик и плохо выбирает состав

Игроки недовольны главным тренером Томасом Тухелем из-за его тренерских методик и решений о составе команды, утверждает Le Parisien.

Так, футболисты были недовольны появлением Юлиана Дракслера в стартовом составе на матч с «Ренном» (1:2), хотя он плохо провел игру 1-го тура против «Нима» (3:0).

Также игроки, в частности, полузащитник , были расстроены тактическими решениями Тухеля. Итальянец был недоволен тем, что в матче с «Ренном» тренер ничего не предпринял, чтобы наладить связь между линиями полузащиты и атаки.

Футболистов «ПСЖ» не устраивает, что тренировки с немецким специалистом направлены на отработку игры в обороне. По их мнению, общей тактике, стратегии игры в атаке, а также комбинациям между игроками не уделяется должного внимания. Некоторые игроки парижан считают, что тактика Тухеля до травмы нападающего Неймара ограничивалась идеей «пасуй на Неймара».

По данным источника, после матча с «Ренном» один из игроков «ПСЖ» спросил партнера: «Ты понял, во что мы сегодня играли?» Его одноклубник ответил: «Нет. Ну как обычно».