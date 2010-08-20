Оле-Гуннар Сульшер: «Знали, что «Вулверхэмптон» во втором тайме будет играть так, словно их дом горит»

Главный тренер Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал ничью в матче 2-го тура АПЛ с (1:1).

«Мы доминировали во владении мячом, забили гол первыми, но знали, что во второй половине они будут играть так, словно их дом горит.

Вероятно, они заслуживали забитого гола. Я думал, что затем мы снова взяли игру под контроль и могли победить.

В первом тайме мы показали зрелое выступление. Вторая половина была немного неаккуратной. Мы работаем над улучшением игры. У нас молодая команда, которая будет учиться. Сегодня мы учились на поле.

Мы заработали пенальти, который в обычной ситуации позволил бы нам набрать еще два очка, но иногда вратарь делает хороший сэйв», – сказал Сульшер.

Погба не забил 4-й пенальти с начала прошлого сезона – больше всех в АПЛ