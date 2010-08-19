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Алана Мамаева: «Гелик» еще не продала. Не переживайте, у нас есть еще машины»

Теги премьер-лига Россия светская хроника Павел Мамаев Краснодар Чемпионат.com Алана Мамаева Футбол

Алана Мамаева, жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказала о том, что еще не продала Mercedes-Benz G-класса. 

«Гелик» еще не продала. Почему всех так волнует это? Все не так плохо, как кажется.

Не переживайте, у нас есть еще машины – в одной программе показали, что у нас целый автопарк.

Там такие машины, словно мы богемный образ жизни ведем», — цитирует Мамаеву «Чемпионат» со ссылкой на прямой эфир ее инстаграма.

Напомним, Мамаев отбывает наказание за участие в драках в центре Москвы. Он должен освободиться из колонии 6 ноября 2019 года.

«Возможно, здесь больше порядочных людей, чем на свободе». Кокорин и Мамаев освоились в тюрьме и обыграли команду ПФЛ

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