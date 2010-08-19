Чорлука о своей игре: «Старый, вечно травмированный, медленный... Продолжайте болтать 😂»

Защитник Ведран Чорлука высказался о своей игре после матча 6-го тура РПЛ с «Динамо» (2:1).

«Слишком старый, вечно травмированный, слишком медленный... Продолжайте болтать 😂», – написал Чорлука в инстаграме, приложив скриншот со своей статистикой.

Возможно, что это ответ на слова генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе о медленной игре обороны клуба.

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