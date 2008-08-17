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«Витесс» Слуцкого разгромил «Зволле» (3:0) и вышел на 1-е место в Эредивизи, Караваев забил

Теги Леонид Слуцкий высшая лига Голландия Витесс результаты Зволле Вячеслав Караваев Футбол

«Витесс» разгромил «Зволле» (3:0) в рамках 3-го тура чемпионата Голландии.

Автором второго гола на 64-й минуте встречи стал защитник Вячеслав Караваев, за которого «Зенит» готов предложить свыше 3 млн евро.

После этой победы команда Леонида Слуцкого набрала 7 очков и возглавила турнирную таблицу Эредивизии.

Следующий матч «Витесс» проведет 24 августа против «Хераклеса»

Чемпионат Голландии

3-й тур

Витесс – Зволле 3:0 (0:0, 3:0)
Дата проведения
16 августа, 21.00, «ГелреДом»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 52, пенальти Матавж, 2:0 – 64 Караваев, 3:0 – 80 Линссен.
ВитессПасвеер, Караваев, Дуки, Обиспо, Кларк, Таннане (Фор, 84), Беро (Сереро, 43), Базур, Грот (Мусонда, 59), Линссен, Матавж.
ЗволлеМаус, Хамер, Рейнен, Деккер, Пал, Клемент, Флемминг (Хейбертс, 81), Брюнс (Вестерман, 66), Бель Хассани, Ти, Йонсен (Элберс, 78).
Предупреждения:
Флемминг (19), Брюнс (42), Хамер (45), Линссен (51).

Таблица Эредивизи

Статистика Эредивизи

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