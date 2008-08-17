«Витесс» Слуцкого разгромил «Зволле» (3:0) и вышел на 1-е место в Эредивизи, Караваев забил

«Витесс» разгромил «Зволле» (3:0) в рамках 3-го тура чемпионата Голландии.
Автором второго гола на 64-й минуте встречи стал защитник Вячеслав Караваев, за которого «Зенит» готов предложить свыше 3 млн евро.
После этой победы команда Леонида Слуцкого набрала 7 очков и возглавила турнирную таблицу Эредивизии.
Следующий матч «Витесс» проведет 24 августа против «Хераклеса».
Чемпионат Голландии
3-й тур
- Дата проведения
- 16 августа, 21.00, «ГелреДом»
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Витесс –
Пасвеер, Караваев, Дуки, Обиспо, Кларк, Таннане (Фор, 84), Беро (Сереро, 43), Базур, Грот (Мусонда, 59), Линссен, Матавж.
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Зволле –
Маус, Хамер, Рейнен, Деккер, Пал, Клемент, Флемминг (Хейбертс, 81), Брюнс (Вестерман, 66), Бель Хассани, Ти, Йонсен (Элберс, 78).