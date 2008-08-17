«Витесс» Слуцкого разгромил «Зволле» (3:0) и вышел на 1-е место в Эредивизи, Караваев забил

разгромил «Зволле» (3:0) в рамках 3-го тура чемпионата Голландии.

Автором второго гола на 64-й минуте встречи стал защитник , за которого «Зенит» готов предложить свыше 3 млн евро.

После этой победы команда Леонида Слуцкого набрала 7 очков и возглавила турнирную таблицу Эредивизии.

Следующий матч «Витесс» проведет 24 августа против .

Чемпионат Голландии

3-й тур

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